Доработка флешки

1. Нужно сделать прилоадер. Обычная полоска, только без процентов, с надписью «загружаю…».

Причём многоточие после загружаю должны бегать, т.е. сначала одна точка, потом вторая, потом третья и сначала. Пример на сайте http://loginoff.com/, но в нашем случае она на чёрном фоне и с надписью «загружаю…».

Картинку прикрепил.

2. Озвучка флешки. Звуковой файл я положил в архив с исходниками. Файл называется beatbox.mp3. Музыка должна циклиться. Впринципе в исходнике она итак циклиться, но я на всякий случай это говорю.

Далее кнопочка вкючить\выключить звук. При нажатии на кнопочку музыка должна выключиться, а кнопочка смениться другой (стать статичной), и при повторном нажатии естесно включиться. Естественно, что когда играет музыка, этот элемент хаотически «шкалит», как на сайте Пример смотри на сайте: http://www.brushwood.loginoff.com/

Картинку с кнопкой прикрепил.

3. Элементы меню.

Необходимо сделать озвучку при наведении на отдельный элемент. Т.е. наводишь, например, на ссылку «Эфир» и тут бац! у тебя в колонках парам-пам-пам проиграло. Тут думаю всё понятно, файл я также вложил в архив, называется menu.wav.

И ещё, при наведении на ссылку, текст должен как бы дрожать, дёргаться. Либо пустить как-нибудь градиент по нему, как на сайте http://hair.popoff.net/ Т.е. нужно как-то оживить ссылки. Можете сами предложить какой-нибудь вариант. Главное чтобы они были живыми!

Вот, в принципе и всё что нужно сделать. Ссылку на архив с исходниками я дам человеку, который возьмётся за эту работу. Флешка была написана на Actipn Script 3.0.

Удачи!