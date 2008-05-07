Вёрстка макета + натяжка на WordPress

Требуется верстальщик и специалист по WordPress в одном лице.

Задача: сверстать из .psd 1 страницу и натянуть её на WordPress. Т.е. на выходе я должен получить готовый сайт на WordPress c моим дизайном.

Подробнее при переписке.

Примеры работ (сайты на WordPress с сверстаными вами шаблонами) и приблизительную стоимость за подобный вид услуг пожалуйста в ICQ: 430-375.