Требуется провести ряд консультаций по регулярным выражениям. Оплата почасовая. Все вопросы и предложения на [email protected] skype: mbarussia ICQ: 4848000 !!!! В ...
Необходимо несколько маленьких скриптиков
Необходимо несколько маленьких скриптиков поставить и настроить.
сайт musorki.net, нужен счетчик загруженных файлов, таблица загруженных файлов и авто создание маленьких страничек по каждому загруженному файлу
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