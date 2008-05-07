Починить сайт

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки250 просмотров

Нужно убрать ошибку на сайте www.inz-ctrl.ru

ТОЛЬКО АСЯ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ТУТ НЕ ЧИТАЮ.

Цена 5$.Кого не устраивает не стучать.

17 лет назад
Rahus
Рачо 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$25
Работа сделана на 10+.Человек реально если берётся за работу он её заканчивает промучался целый день, но всё сделал даже лучше чем нужно.Спасибо огромное всем рекамендую.
Заказчик дал четкое задание, конкретные вопросы, которые необходимо было решить. Всегда давал указания, с выполнением работы не торопил. Отличный человек в общении. Рекомендую, работать было очень приятно. С Уважением, Усов Владислав, Дизайн-студия NetSite
laykon
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$5
Очень хорошый специалист очень быстро решил поставленную задачу на 5+.Всем рекамендую.
:)

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
laykon
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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