Программа на JAVA - представление 3D графа

Наш скрипт формирует трехмерные координаты вершин и ссылки между вершинами

( (x, y, z) - координаты вершин и a->b вершина a ссылается на на вершину b),

передает их скрипту (который нужно написать на java) на сайте и он по ним строит граф.

Посетитель сайта должен увидеть ,например, то что содержится в прикреплённом файле (в трёхмерном виде).

Резюме присылайте на [email protected] (желательно скриншоты ваших работ на JAVA).Предпочтение кандидату с соответствующим опытом.