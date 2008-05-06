Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Программа на JAVA - представление 3D графа
Наш скрипт формирует трехмерные координаты вершин и ссылки между вершинами
( (x, y, z) - координаты вершин и a->b вершина a ссылается на на вершину b),
передает их скрипту (который нужно написать на java) на сайте и он по ним строит граф.
Посетитель сайта должен увидеть ,например, то что содержится в прикреплённом файле (в трёхмерном виде).
Резюме присылайте на [email protected] (желательно скриншоты ваших работ на JAVA).Предпочтение кандидату с соответствующим опытом.
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