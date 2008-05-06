Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Русификация приложения MySQLDumper 1.23
Нужно создать русские языковые файлы для MySQLDumper 1.23, работа в целом не сложная но нужно знание английского и русского языка.
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