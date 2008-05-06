Надо Т.З.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки215 просмотров

Проект – соц. сеть. Объём приличный.

Сроки – горят.

Опыт – обязателен.

В итоге должно выйти около 50 стр. т.з.

Пишите примерный прайс.

17 лет назад
cupid
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров