Нужно поправить чат

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки140 просмотров

Проблема в том что мини-чат работает нормально в браузере на компьютере, а в Opera Mini На мобильных телефонах непоказываются последние сообщения.. Это нужно сделать.. Оставляйте ваши ICQ.

17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров