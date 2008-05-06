Требуется привязать готовую админку к дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Есть модульная адмика написанная на php, сейчас утановлена на сайте, ее нужно привязать к другому дизайну.

Подробнее при общеии по icq, skype. Оставляйте предложения, контакты icq, skype! В личку пистаь не нужно.

PHP
17 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

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