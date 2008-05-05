Отладить сайт

Файлы и база, импортированы с одного хоста на другой.

Ну, что необходимо, надо поменять в config файле.

Еще на пред. хосте, выпала админка, надо бы восстановить.Подвисает, вывод последних предложений (сайт - обычный каталог), внутренний счетчик просмотров.

Благополучно висит на старом хосте, всегда можно поглядеть (может еще чего нибудь, не заметил).

ns-сы понятно пропишу.