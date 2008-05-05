Карта города с поиском адреса и расчета маршрута между двумя точками. html страница с формой поиска, запроса и флешкой (карта города). Управление флешкой с html-страницы (разработать что-то вроде внутреннего API). Динамическая прорисовка ...
Требуется написать модуль для движка PHPShop
Нужно несколько услуг:
1. написать модуль. тз приложенно.
2. сверстать шаблоны из PSD макета. Хорошая валидная кроссбраузерная вёрстка.
3. установить это всё и некоторая помощь в пуско-наладке сайта
Оплата: наличные при встрече, яндекс-деньги.
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