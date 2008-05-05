Требуется написать модуль для движка PHPShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужно несколько услуг:

1. написать модуль. тз приложенно.

2. сверстать шаблоны из PSD макета. Хорошая валидная кроссбраузерная вёрстка.

3. установить это всё и некоторая помощь в пуско-наладке сайта

Оплата: наличные при встрече, яндекс-деньги.

17 лет назад
ivan_znamin
Иван 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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