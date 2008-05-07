Форуму IPB нужна помощь

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки173 просмотра

Нужно поправить несколько, на мой взгляд незначительных неисправностей в IPB 2.3.4

(как например не отображаются в меню быстрого ответа кнопки смайликов, установлена галлерея но она нигде не отображается, все время в посетителях болтается google.com бот, часто при заходе форум не подхватывает куки и приходится заново набивать логин пароль...)

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$15
Прекрасный спец по IPB, очень доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень пунктуальный заказчик, работает четко по ТЗ. Понятно объсняет что именно требуется и оплату производит всрок. Будем продолжать сотрудничать

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль под osc vam или отдельно работающий скрипт

    $50

    На работе закрыли возможность пользования внешней эл. почтой. Предположительно идёт отсечка не по списку почтовх доменов а по признаку почтового вервера - наличия в строке "mail" или чего-то ещё. Есть зарегистрированные домены, и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать тулбар

    Здравствуйте. Необходимо сделать тулбар для интеграции в браузер с несколькими элементами (форма, кнопка, иконка), который либо инсталируется или же просто при запуске файла интегрируется в браузер. Скрипт не коммерческий, поэтому бюджет не особо большей ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Электронное портфолио

    Система «Электронное портфолио» представляет собой социальную сеть, объединяющую индивидуальные страницы участников процесса. Каждая индивидуальная страница содержит личную информацию пользователей портфолио, а также информацию о результатах их деятельности, успехах, достижениях, предпочтениях. Задачи проекта: ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проекты с перспективой

    Требуются php и mysql программисты, а так же дизайнеры для работы над несколькими интересными проектами (для начало над одним более перспективным), но за проценты от прибыли. Т.е. нужны люди готовые потерпеть с оплатой до ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить ошибку с отсылкой данных формы на почту

    Есть сайт с формой обратной связи.l Форма перестала отсылать данные на почту как раньше. Возможно это связано с апгрейдом всего софта у хостера. Т.к. даты совпадают... Стоимость плз указывайте сразу и срок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Флеш меню

    $80

    Нужно сделать флеш-меню как тут - mbusa.com (будут машины) :) Просчитайте 2 варианта пожалуйста: 1. просто меню, изменения в которое будут вносится через swf 2. меню с какой-то админкой, изменения в которую ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выбиральшик очков

    Есть 150 моделей очков. Нужно создать веб-апликацию, которая поможет в онлайн режиме примерять очки и увидеть как она сидит на лице. Итак шаги следуюшие 1. Ползователь загружает на ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Получение live счетов теннисных матчей на C#

    На www.atptennis.com в меню "Live Scores" открывается Flash, который показывает текущий счет матчей. (http://www.protennislive.com/lsLaunch.asp?year=2008&amp;wkno=19&amp;lang=en&amp;tabno=1&amp;ref=www.atptennis.com) Необходимо запрограммировать закачку данных с переодичностью 1 сек. на C#.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад