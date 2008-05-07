Форуму IPB нужна помощь

Нужно поправить несколько, на мой взгляд незначительных неисправностей в IPB 2.3.4

(как например не отображаются в меню быстрого ответа кнопки смайликов, установлена галлерея но она нигде не отображается, все время в посетителях болтается google.com бот, часто при заходе форум не подхватывает куки и приходится заново набивать логин пароль...)