На www.atptennis.com в меню "Live Scores" открывается Flash, который показывает текущий счет матчей. (http://www.protennislive.com/lsLaunch.asp?year=2008&wkno=19&lang=en&tabno=1&ref=www.atptennis.com) Необходимо запрограммировать закачку данных с переодичностью 1 сек. на C#.
Выбиральшик очков
Есть 150 моделей очков. Нужно создать веб-апликацию, которая поможет в онлайн режиме примерять очки и увидеть как она сидит на лице.
Итак шаги следуюшие
1. Ползователь загружает на сервер фотографию, где он находится в фронтальном полжении.
2. Ползователь задает овал лица, и точки соприкосновений итд
3. Нажимая на модель очков, на левом меню, сразу же очки ставятся на лицо , так что будет видно как оно сядет на лицо.
4. В администрации мы должны иметь возможность добовлять новые модели.
5. ВЫ должны придумать процедуру фотографировании и правильного ввода очков в базу
6. Возможност сделать Embeding. то есть клиент выбирает модели очков, и путем вставки когда, вставляет на свой сайт .
Итак в предложении пожалуйста пишите сколько будет стоить рабочий прототип, без административных функций и без возможностей Ембединга.
И сколько будет стоить полная платформа.
Пожалуйста имейте ввиду, что
а) предложения "в личку" НЕ принимаются. Я и так закрываю предложения от других .
б) прикрепляте пожалуйста к оценке а)комерческое предложение с расчетом б)тех-реализация: то есть если вы намерены использовать платные или ГНУ или ГПЛ ПО, то мы должны это учесть, так что нужно список на чем может работать ВАША апликация, какие технические требования и т.д.
Пример НЕПРАВИЛЬНОГО предложения : Сделаем за ХХХХХр. за ххдня, вот хттп::///блабла наши работы, пишите если что
Пример ПРАВИЛЬНОГО предложения : Мы готовы реализовать ваш проект . Мы бы смогли ее сделать на ПХП, МУСКУЛ.................................................. .
Сервер на котором он должен хостится должен иметь минимум .........................................................,
Мы должны восползоватся платной библиотекой Васи Пупкина , которая стоит ХХХХХу.е .
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