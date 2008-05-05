Выбиральшик очков

Есть 150 моделей очков. Нужно создать веб-апликацию, которая поможет в онлайн режиме примерять очки и увидеть как она сидит на лице.

Итак шаги следуюшие

1. Ползователь загружает на сервер фотографию, где он находится в фронтальном полжении.

2. Ползователь задает овал лица, и точки соприкосновений итд

3. Нажимая на модель очков, на левом меню, сразу же очки ставятся на лицо , так что будет видно как оно сядет на лицо.

4. В администрации мы должны иметь возможность добовлять новые модели.

5. ВЫ должны придумать процедуру фотографировании и правильного ввода очков в базу

6. Возможност сделать Embeding. то есть клиент выбирает модели очков, и путем вставки когда, вставляет на свой сайт .

Итак в предложении пожалуйста пишите сколько будет стоить рабочий прототип, без административных функций и без возможностей Ембединга.

И сколько будет стоить полная платформа.

Пожалуйста имейте ввиду, что

а) предложения "в личку" НЕ принимаются. Я и так закрываю предложения от других .

б) прикрепляте пожалуйста к оценке а)комерческое предложение с расчетом б)тех-реализация: то есть если вы намерены использовать платные или ГНУ или ГПЛ ПО, то мы должны это учесть, так что нужно список на чем может работать ВАША апликация, какие технические требования и т.д.

Пример НЕПРАВИЛЬНОГО предложения : Сделаем за ХХХХХр. за ххдня, вот хттп::///блабла наши работы, пишите если что

Пример ПРАВИЛЬНОГО предложения : Мы готовы реализовать ваш проект . Мы бы смогли ее сделать на ПХП, МУСКУЛ.................................................. .

Сервер на котором он должен хостится должен иметь минимум .........................................................,

Мы должны восползоватся платной библиотекой Васи Пупкина , которая стоит ХХХХХу.е .