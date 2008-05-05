Есть такой движок Nuked-Klan - ( http://nuked-klan.org/index.php?file=Download&op=description&dl_id=266 ) на нем стоит стандартная кодировка iso-8859-1 и понятное дело когда добавляешь новости на русском языке вылазиют каракули... Вообщем нужно заставить движок понимать русский язык.. ...
Скрипт для распечатки части страницы- либо другой
Имеется страница. на ней маленькая картинка- ссылка на купон, при нажатии на эту ссылку- выскакивает окно для распечатки на принтере- ОБЯЗАТЕЛЬНО той картинки- которая будет к примеру хранится на веб-сайте, но доступа к ней нет., плюс на выбор распечатка другой страницы- а не той, на которой сейчас находимся- с возвратом на текующую.
к сожалению, не нашел нигде данной функции- есть только распечатка данной страницы- что не есть хорошо.
плюс как вариант- распечатка части страницы. то есть на странице есть картинка какая-то, и при нажатии на ссылку- будет распечатываться ТОЛЬКО она!
это нужно для того-чтобы человек распечатал купон и пошел с ним по определенному адресу- а не печатал всю портянку сайта.
желательно данное в javascript, хотя возможны варианты.
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