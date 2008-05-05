Скрипт для распечатки части страницы- либо другой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Имеется страница. на ней маленькая картинка- ссылка на купон, при нажатии на эту ссылку- выскакивает окно для распечатки на принтере- ОБЯЗАТЕЛЬНО той картинки- которая будет к примеру хранится на веб-сайте, но доступа к ней нет., плюс на выбор распечатка другой страницы- а не той, на которой сейчас находимся- с возвратом на текующую.

к сожалению, не нашел нигде данной функции- есть только распечатка данной страницы- что не есть хорошо.

плюс как вариант- распечатка части страницы. то есть на странице есть картинка какая-то, и при нажатии на ссылку- будет распечатываться ТОЛЬКО она!

это нужно для того-чтобы человек распечатал купон и пошел с ним по определенному адресу- а не печатал всю портянку сайта.

желательно данное в javascript, хотя возможны варианты.

JavaScript
17 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

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