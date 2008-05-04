Создание веб конструктора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки240 просмотров

Пока думаем над тем как и с кем будем повышать в топ

созрел еще один проект.

сделать конструкторы как на сайте www.overnightprint.ru

либо https://retail.1to1postcards.com/flasheditor.aspx?TemplateID=879&CompanyID=1&UserID=0

ваше предложение, только реальные, оплата по факту!

(небольшая проплата при сделанных 70 процентах возможна)

демонстрация на своем ресурсе!

Использование WEB 2.0 обязательно. ЮзерФрендли обязательно!

17 лет назад
Eath
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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