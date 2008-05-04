Конвертор PDF журнала в флешевую (SWF) версию

Задачами проекта является обработка на сервере pdf версии журнала и конвертирование его во флеш версию.

Конечный результат должен работать и выглядеть следующим образом http://www.pagegangster.com/eng/page/demo/

Нами было найдено несколько подобных продуктов помогающие решить эти задачи

http://www.swftools.org/

http://redux.imagemagick.org/script/index.php

и http://www.verydoc.com/pdf2vector/pdf-to-swf.html

И все они конвертирует в нужный формат swf, но не в том виде что нам нужно.

У нас есть команда, которая могла бы выполнить все работы по программированию на php и установке на сервере всех нужных программ.

От Вас нам нужно знание Flash технологии на нужном уровне, опыт работы с подобными или идентичными задачами.

Нам нужно что бы Вы определили с помошью какой программы мы будем конвертировать из pdf в первичный swf. Затем найти или написать флеш приложение по отображению, поиску и перелистованию первичных swf.

Все предложение оставлять только на странице проекта и с указанием цены и сроков.

В личку и в аську стучать не нужно.