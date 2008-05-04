Требуется организовать интернет-вещание на VPS UNIX. также рассматривается вариант организации вещания через ретранслятор. использовать можно готовые продукты. очень понравилось, как сделано на сайте http://tv-plus.ru/
Конвертор PDF журнала в флешевую (SWF) версию
Задачами проекта является обработка на сервере pdf версии журнала и конвертирование его во флеш версию.
Конечный результат должен работать и выглядеть следующим образом http://www.pagegangster.com/eng/page/demo/
Нами было найдено несколько подобных продуктов помогающие решить эти задачи
http://redux.imagemagick.org/script/index.php
и http://www.verydoc.com/pdf2vector/pdf-to-swf.html
И все они конвертирует в нужный формат swf, но не в том виде что нам нужно.
У нас есть команда, которая могла бы выполнить все работы по программированию на php и установке на сервере всех нужных программ.
От Вас нам нужно знание Flash технологии на нужном уровне, опыт работы с подобными или идентичными задачами.
Нам нужно что бы Вы определили с помошью какой программы мы будем конвертировать из pdf в первичный swf. Затем найти или написать флеш приложение по отображению, поиску и перелистованию первичных swf.
Все предложение оставлять только на странице проекта и с указанием цены и сроков.
В личку и в аську стучать не нужно.
Выбранный исполнитель
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