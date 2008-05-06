Итак ТЗ : 1.Клиентская часть 1.1 Оформление ввода/вывода средств Некий калькулятор, колонка отдадите клиент вводит ссумму и в колонке "получаете" автоматически расчитываеться сумма к получению , данные для расчета т.е. тариф ...
Поправить вывод имен в скрипте
Нужен человек отлично разбирающийся в Java Script, профи.
Нужно поправить вывод имен в срикпте. Работа не сложная для профи думаю. Цена соответствующая.
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