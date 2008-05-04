Итак ТЗ : 1.Клиентская часть 1.1 Оформление ввода/вывода средств Некий калькулятор, колонка отдадите клиент вводит ссумму и в колонке "получаете" автоматически расчитываеться сумма к получению , данные для расчета т.е. тариф ...
Создать сайт импортирования контента с помощью RSS
Создать сайт импортирования контента с помощью RSS лент (PHP, Perl, http, java)
на основе одного из скриптов WordPress Revolution Theme и уже разработанного скрипта импортирования контента по RSS лентам
(фактически нужно объеденить 2 уже имеющихся скрита + выкинуть ненужные функции + немного подкоректить дизайн )
ВСЕ исходники будут предоставены
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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