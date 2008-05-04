Создать сайт импортирования контента с помощью RSS лент (PHP, Perl, http, java)

на основе одного из скриптов WordPress Revolution Theme и уже разработанного скрипта импортирования контента по RSS лентам

(фактически нужно объеденить 2 уже имеющихся скрита + выкинуть ненужные функции + немного подкоректить дизайн )

ВСЕ исходники будут предоставены