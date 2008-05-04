Речь идет о создании сайта газеты на базе Джумлы. Практически все возможности для этого у Джумлы есть, но у газеты есть одна особенность. Самая главная проблема - привязка контента к выпускам. ...
Скрипт каталога
Нужен скрипт каталога. Как можно больше похожий на http://list.mail.ru/ .
Желательно платная регистрация в каталоге на определенный срок с возможностью продления, в автоматическом режиме. Вывод места сайта в зависимости от внесенной суммы пользователем. Т.е. если пользователь заплатил 1 доллар, то его место будет ниже, чем например, у другого, который заплатил 2 доллара.
Бесплатная регистрация, если сайт подходит по требованиям тиц и pr, также желательно в автоматическом режиме.
Проверка параметров сайтов, автоматическое удаление, если тиц и pr понизился или вообще, сайт перестал существоват.
Отображение тиц, pr, а также колличество переходов на сайт с каталога.
Указал самые важные требования.
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