Нужен скрипт каталога. Как можно больше похожий на http://list.mail.ru/ .

Желательно платная регистрация в каталоге на определенный срок с возможностью продления, в автоматическом режиме. Вывод места сайта в зависимости от внесенной суммы пользователем. Т.е. если пользователь заплатил 1 доллар, то его место будет ниже, чем например, у другого, который заплатил 2 доллара.

Бесплатная регистрация, если сайт подходит по требованиям тиц и pr, также желательно в автоматическом режиме.

Проверка параметров сайтов, автоматическое удаление, если тиц и pr понизился или вообще, сайт перестал существоват.

Отображение тиц, pr, а также колличество переходов на сайт с каталога.

Указал самые важные требования.