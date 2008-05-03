Необходимо cделать небольшой сайт

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Закрыт21 заявка378 просмотров

Необходимо cделать небольшой сайт на php+mysql на базе какого-нибудь скрипта авторизации, пользователи могут оставлять некоторые заявки на сайте, которые администраторы могут подтверждать, отклонять и проч. Более подробно в случае заинтересованности -

fast-search собака yandex.ru

MySQLPHP
17 лет назад
fast-search
Fdsf 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$100

Заявки фрилансеров

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад