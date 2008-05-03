Необходимо скрыть страницу(ы) на html php или отдельную папку от поисковых систем Яндекс Рамблер, Гугл и др. (только для поисковиков) При этом, при посещении ботом, ему выдавалась ошибка, нет страницы, а если откроет юзер, ...
Создание поиска по параметрам для Script-Shop
Для сайта на движке Script-Shop 1.4 требуется создать фильтр (Подбор товар по параметрам) аналогичный как на сайте triabc.ru.
Подбор по параметрам:
1. Категория: (выпадающий список)
2. Код (строка, равна артикулу в базе)
2. Марка автомобиля (выпадающий список)
3. Модель автомобиля (выпадающий список, на основании выбора п.2)
4. Производитель товара (выпадающий список)
Задача сделать это без минимального изменения структуры имеющегося сайта.
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