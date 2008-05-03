Создание поиска по параметрам для Script-Shop

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Для сайта на движке Script-Shop 1.4 требуется создать фильтр (Подбор товар по параметрам) аналогичный как на сайте triabc.ru.

Подбор по параметрам:

1. Категория: (выпадающий список)

2. Код (строка, равна артикулу в базе)

2. Марка автомобиля (выпадающий список)

3. Модель автомобиля (выпадающий список, на основании выбора п.2)

4. Производитель товара (выпадающий список)

Задача сделать это без минимального изменения структуры имеющегося сайта.

17 лет назад
autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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