Программинг МЕТЕО-проекта

Приветствую,

требуется программист, для разработки программной части регионального МЕТЕО-проекта (прогноз погоды на неделю). Необходимо брать данные с нескольких внешних источников (граббинг html) обрабатывать их и выводить на сайте. Кроме этого, должна быть возможность формирования информеров, по типу как на GisMeteo

Жду Ваших предложений, может у кого то уже есть опыт подобных работ.