Программинг МЕТЕО-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок254 просмотра

Приветствую,

требуется программист, для разработки программной части регионального МЕТЕО-проекта (прогноз погоды на неделю). Необходимо брать данные с нескольких внешних источников (граббинг html) обрабатывать их и выводить на сайте. Кроме этого, должна быть возможность формирования информеров, по типу как на GisMeteo

Жду Ваших предложений, может у кого то уже есть опыт подобных работ.

HTML
17 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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