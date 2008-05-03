Динамическая текстовая менюшка во флэше

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Закрыт5 заявок188 просмотров

Нужно при загрузке флэша генерить текстовое меню в флэшке, вида

ссылка 1 | ссылка 2 | ссылка 3 | ссылка 4

и вставить ее в определенную область флэш-объекта, выровняв по центру области.

Названия пунктов и соответствующие урлы передаются через параметры флэшки, количество пунктов

заранее неизвестно (при необходимости, можно то же передать переменной).

Думаю, для профи задача на несколько минут.

17 лет назад
ashestopalov
Алексей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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