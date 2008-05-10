В принципе то не просто сайт , а не большой интернет магазин... пока еще полного ТЗ нет, и нет фотографий с описанием и ценами... (в процесе) По времени исполнения заказа не ...
Авторегистратор фрихостинг-аккаунтов
Нужно создать скрипт, желательно на php , который будет автоматически регистрировать аккаунты фрихостов типа:
И всех других подобных (на этом движке) - тоесть чтоб можно было задавать на каком домене регистрировать.
Алгоритм работы будет таков:
1. Пользователь задает домен на котором регать фрихосты
2. Пользователь задает желаемые имена-логины, пароль - для всех один, емейлы должны сами подставлятся по шаблону юзер@мойдомен.ком
3. Скрипт начинает регистрировать фрихост, заполняет все поля без участия пользователя (имена, фамилии и пр. берет из файлов рандомно), затем подгружает картинку подтверждения, которую пользователь вводит вручную.
4. После всего этого заходит на емейл и проходит по ссылке подтверждения регистрации (для упрощения емейлы будут на 1 домене и все входящие со всех емейлов будут вести в 1 папку - это уже сделано)
5. На странице вводит все необходимое и завершает регистрацию.
6. Записывает по необходимому шаблону, который можно задавать данные в файл, например:
фтп\логин1\пароль\что-то\логин1.фрихост.ком
фтп\логин2\пароль\что-то\логин2.фрихост.ком
фтп\логин3\пароль\что-то\логин3.фрихост.ком
Тоесть от пользователя надо будет только задать имена юзеров в начале и затем вводить картинки по ходу регистрации.
Поддержка прокси не нужна.
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