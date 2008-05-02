Город твоей мечты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок366 просмотров

Требуются программисты для создания новых проектов, каталогов, порталов и написания скриптов.

Пишите: [email protected]

Новому проекту «Город твоей мечты» требуются художники, аниматоры.

Задача: создавать самый красивый и современный город.

Условия – самые привлекательные. Огромная перспектива.

Пишите: [email protected]

17 лет назад
vektor7085
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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