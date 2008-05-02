Правка java скрипта всплывающего меню

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Здравствуйте, уважаемые веблансеры.

Требуется поправить ява скрипт всплывающего меню.

сайт

http://ss.ak*tek.ru/

Java
17 лет назад
Gibiskus
Марсель 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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