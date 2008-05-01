Модуль должен уметь рассчитывать стоимость заказа по формуле (например: цена визиток = колличество х цена выбранной бумаги (из списка) х размер выбранной скидки(чекбокс) подробности и примеры покажу. Только тем, ...
Открытки на флеше
Нужен человек, умеющий хорошо рисовать в векторе и который сможет анимировать свое изображение для получения гламурной и симпатичной открытки!
Заявки фрилансеров
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