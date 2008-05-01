Открытки на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Нужен человек, умеющий хорошо рисовать в векторе и который сможет анимировать свое изображение для получения гламурной и симпатичной открытки!

17 лет назад
SC
Sc 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров