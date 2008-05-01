Модуль должен уметь рассчитывать стоимость заказа по формуле (например: цена визиток = колличество х цена выбранной бумаги (из списка) х размер выбранной скидки(чекбокс) подробности и примеры покажу. Только тем, ...
Написание скрипта рассылки
Задание (схематическое) на написание скрипта Рассылок:
...готов обсуждать сотрудничество на условиях предварительного исполнения и демонстрации проекта, через предоставление доступа к демоверсии...
оплата - любым способом - обсуждается!
1. ---Состав скрипта:
- PHP
- База данных MySQL
- Хостинг мой
2. ---Наличие полей данных на заполнение подпсчиком, и пересылаемой в базу:
-1- емейл
-2- имя
-3- фамилия
-4- отчество
-5- пол
-6- дата рождения
-7- страна (регион для россии)
-8- город
-9- телефонный код страны и города
-10- номер телефона
-11- выбор формата подписки НТМЛ или ТЕХТ
3. ---Возможность вставлять в тело письма макросов, соответствующих полям данных и еще....:
-1- емейл
-2- имя
-3- фамилия
-4- отчество
-5- пол
-6- дата рождения
-7- страна (регион для россии)
-8- город
-9- телефонный код страны и города
-10- номер телефона
-11- макрос ссылки для корректировки данных самим подписчиком
-12- макрос ссылки для отписки самим подписчиком
4. ---Возможность отсылать письма в НТМЛ и ТЕХТ формате - по выбору пописчика
5. --- Паролированная админ панель:
-1- Раздел для формирования серии писем - автореспондер, с возможностью внесения заранее подготовленных писем в НТМЛ и ТЕХТ формете
-2- Возможность задавать "+плюс" время в часах к сроку отправки предыдущего письма
-3- Обязательно надо иметь раздел для отсылки разовых писем. не входящих в раздел - серии писем (автореспондер)
-4- Наличие раздела для редактирования данных администратором сайта, с постраничным выводом данных (например по 50, 100, 300 подписчиков на страницу)
-5- Возможность экспортировать и импортировать базу подписчиков в CSV формате
-6- Наличие активационных писем для активации подписчика через письмо и вебинтерфейс (с возможностью отключения этой функции). и с возможностью
админу самому активировать выбранных подписчиков
Заявки фрилансеров
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