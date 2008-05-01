Написание скрипта рассылки

Задание (схематическое) на написание скрипта Рассылок:

...готов обсуждать сотрудничество на условиях предварительного исполнения и демонстрации проекта, через предоставление доступа к демоверсии...

оплата - любым способом - обсуждается!

1. ---Состав скрипта:

- PHP

- База данных MySQL

- Хостинг мой

2. ---Наличие полей данных на заполнение подпсчиком, и пересылаемой в базу:

-1- емейл

-2- имя

-3- фамилия

-4- отчество

-5- пол

-6- дата рождения

-7- страна (регион для россии)

-8- город

-9- телефонный код страны и города

-10- номер телефона

-11- выбор формата подписки НТМЛ или ТЕХТ

3. ---Возможность вставлять в тело письма макросов, соответствующих полям данных и еще....:

-1- емейл

-2- имя

-3- фамилия

-4- отчество

-5- пол

-6- дата рождения

-7- страна (регион для россии)

-8- город

-9- телефонный код страны и города

-10- номер телефона

-11- макрос ссылки для корректировки данных самим подписчиком

-12- макрос ссылки для отписки самим подписчиком

4. ---Возможность отсылать письма в НТМЛ и ТЕХТ формате - по выбору пописчика

5. --- Паролированная админ панель:

-1- Раздел для формирования серии писем - автореспондер, с возможностью внесения заранее подготовленных писем в НТМЛ и ТЕХТ формете

-2- Возможность задавать "+плюс" время в часах к сроку отправки предыдущего письма

-3- Обязательно надо иметь раздел для отсылки разовых писем. не входящих в раздел - серии писем (автореспондер)

-4- Наличие раздела для редактирования данных администратором сайта, с постраничным выводом данных (например по 50, 100, 300 подписчиков на страницу)

-5- Возможность экспортировать и импортировать базу подписчиков в CSV формате

-6- Наличие активационных писем для активации подписчика через письмо и вебинтерфейс (с возможностью отключения этой функции). и с возможностью

админу самому активировать выбранных подписчиков