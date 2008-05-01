Карта города с поиском

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок324 просмотра

Нужно из карты формата dwg сделать карту города с поиском по улице и дому. Для размещения на сайте. Реализовать нужно на флеше, с защитой от копирования.

17 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров