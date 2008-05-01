Требуется сделать простой плеер, поддерживающий проигрывание радио в формате Icecast2. Нужно чтобы любой человек у которого установлен Flash 7, мог зайдя на сайт слушать радио. Без установки какого либо дополнительного ПО. Вид плеера ...
Приватный проект для Сергея Алешина
Необходимо сделать робота для парсинга сайтов согласно списку требований:
1. Все имеющиеся данные с сайта обрабатываются и разносятся в соответствующие ячейки таблиц в зависимости от типа недвижимости (таблицы со списком полей передаю Вам я).
2. Робот должен использоваться прокси.
3. Все конечные данные должны быть в UTF-8.
4. Результат сохраняется в таблицы MySQL.
5. Язык написания любой.
6. Запуск скрипта по Cron.
7. Можно использовать любые сторонние модули.
8. Фотографии собираются и сохраняются в папке. Фото называются pn_source_id _source_item_id.jpg, где pn – порядковый номер фото.
Оплата после тестирования запущенного по Cron скрипта
Порядок оплаты: после запуска и тестирования по Cron всех 3 сайтов - 150$ за скрипт + по 50 за каждый сайт отдельно, далее я передаю новую партию сайтов в кол-ве 6 шт и после ее проверки еще 150$ за скрипт + 50$ * 6 сайтов. Общая сумма скрипта должна составить 500$
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