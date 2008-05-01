Приватный проект для Сергея Алешина

Необходимо сделать робота для парсинга сайтов согласно списку требований:

1. Все имеющиеся данные с сайта обрабатываются и разносятся в соответствующие ячейки таблиц в зависимости от типа недвижимости (таблицы со списком полей передаю Вам я).

2. Робот должен использоваться прокси.

3. Все конечные данные должны быть в UTF-8.

4. Результат сохраняется в таблицы MySQL.

5. Язык написания любой.

6. Запуск скрипта по Cron.

7. Можно использовать любые сторонние модули.

8. Фотографии собираются и сохраняются в папке. Фото называются pn_source_id _source_item_id.jpg, где pn – порядковый номер фото.

Оплата после тестирования запущенного по Cron скрипта

Порядок оплаты: после запуска и тестирования по Cron всех 3 сайтов - 150$ за скрипт + по 50 за каждый сайт отдельно, далее я передаю новую партию сайтов в кол-ве 6 шт и после ее проверки еще 150$ за скрипт + 50$ * 6 сайтов. Общая сумма скрипта должна составить 500$