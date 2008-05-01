Необходимо доделать скрипт: Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php 1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов) 2. Создание отдельных страниц для товара 3. Похожие товары и т.д. Подробнее ...
Магазин на PHP
Нужен веб разработчик со знаниями PHP+MySQL, который без проблем разработает магазин. Сайт средний по сложности каталог товаров + шопинг карта + оплата.
Магазин будет иметь 2 языка
Укажите в ставке сколько дней вам нужно для разработки полностью готового проекта и цену.
Без сроков и цены ставки не рассматриваются.
Сроки очень важны. Бета версию надо будет показать желательно раньше чем через неделю.
В эту бета версию надо успеть сделать верстку страниц, кталог и программную часть админки, шопинг карту.
Система оплаты встраивать в бета версию не надо. После бета версии будем встраивать систему оплаты
очень важно иметь каждый день не менее чем по 8 часов на работу. через день надо будет показывать что сделано.
ели вы студент - меня это не устроит.
у вас обязательно должно быть не менее 3-4 положительных отзывов за последние 4-5 месяцев.
Бюджет ограничен
PS. Предоставлю дизайн (PSD), несколько валидных сверстанных страниц, шаблон для админки
Выбранный исполнитель
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