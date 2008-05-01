Магазин на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Нужен веб разработчик со знаниями PHP+MySQL, который без проблем разработает магазин. Сайт средний по сложности каталог товаров + шопинг карта + оплата.

Магазин будет иметь 2 языка

Укажите в ставке сколько дней вам нужно для разработки полностью готового проекта и цену.

Без сроков и цены ставки не рассматриваются.

Сроки очень важны. Бета версию надо будет показать желательно раньше чем через неделю.

В эту бета версию надо успеть сделать верстку страниц, кталог и программную часть админки, шопинг карту.

Система оплаты встраивать в бета версию не надо. После бета версии будем встраивать систему оплаты

очень важно иметь каждый день не менее чем по 8 часов на работу. через день надо будет показывать что сделано.

ели вы студент - меня это не устроит.

у вас обязательно должно быть не менее 3-4 положительных отзывов за последние 4-5 месяцев.

Бюджет ограничен

PS. Предоставлю дизайн (PSD), несколько валидных сверстанных страниц, шаблон для админки

MySQLPHP
17 лет назад
programming2000
Ii Ii 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$300
13 дней

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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