Создание копии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок303 просмотра

Нужна копия сайта

www.stroki.info

Требование к проекту:

1. PHP 5

2. Mysql 5

3. Smarty

4. Хорошо комментированный код

Оценивайте, делайте предложения: цена-срок.

Если вы считаете, что при некотором изменении функционала можно хорошо сократить бюджет - предлагайте.

P.S.

Над дизайном работать не надо. Дизайн будет заказываться отдельно.

MySQLPHP
17 лет назад
Arzamasov
Артем 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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