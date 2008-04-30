Создание копии сайта

Нужна копия сайта

www.stroki.info

Требование к проекту:

1. PHP 5

2. Mysql 5

3. Smarty

4. Хорошо комментированный код

Оценивайте, делайте предложения: цена-срок.

Если вы считаете, что при некотором изменении функционала можно хорошо сократить бюджет - предлагайте.

P.S.

Над дизайном работать не надо. Дизайн будет заказываться отдельно.