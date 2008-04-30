Нам нужны 3 плагина для Corel Draw:

1) Результат работы этого плагина в приложении. Имеется оттрейсеное изображение, имеющее объекты с количеством цветов до 100 и разбитые по слоям в зависимости от цвета, которые необходимо отметить цифрами, которые символизируют конкретный цвет. При этом все цвета взяты из нашей палитры (palette). Программа должны сообщать какой цвет какой цифрой она помечает или это необходимо задавать вручную, при этом цвет должен сохранять свое название типа 1010-Y30R. То что в приложении было сделано вручную, программа должна выдавать аналогичный результат. Если невозможно ставить цифры разных размеров, можно определить один размер.

2) Плагин, не позволяющий пересекаться(накладываться) контурам различных векторных объектов.

3) Плагин для установки минимальных расстояний между объектами.