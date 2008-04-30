Сдержать сильный DDOS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки236 просмотров

Требуется сдержать сильную ddos-атаку. Чтобы сервера работали. Возможна покупка специального ПО.

17 лет назад
mhovard
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров