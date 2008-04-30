Нужно исправить несколько скриптов. Есть Техническое задание. Есть готовоые скрипты. В некоторых нужно подредактировать некоторые строки. За более подробной информацией обращайтесь на e-mail: [email protected] icq: 230-309-327 ...
Сдержать сильный DDOS
Требуется сдержать сильную ddos-атаку. Чтобы сервера работали. Возможна покупка специального ПО.
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