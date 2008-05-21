Приватный проект для tuls

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка155 просмотров

Нужно в компаненте убрать ошибки:

1) Исправить ошибки в настройке компонента в панели администратора (слетает дизайн, слетают настройки FTP)

2) На странице пользователя убрать ошибку: "Ключевой файл не найден"

3) Заменить оплату с PayPal на СМС

4) Убрать один из тарифов, оставить один платеж, который открывает максимальные возможности

5) Поправить верстку

17 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$150
5 дней
Здравствуйте Никита! Cделано все как надо и главное быстро :) Так что оплату произвел согластно договоренности. Спасибо за работу.
Было очень приятно возобновить сотрудничество: - Моментальная оплата после приемки проекта - Интересное задание Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад