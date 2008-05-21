Нужно доделать компонент MusicBox для Joomla, вернее написать парочку модулей не сложных
Приватный проект для tuls
Нужно в компаненте убрать ошибки:
1) Исправить ошибки в настройке компонента в панели администратора (слетает дизайн, слетают настройки FTP)
2) На странице пользователя убрать ошибку: "Ключевой файл не найден"
3) Заменить оплату с PayPal на СМС
4) Убрать один из тарифов, оставить один платеж, который открывает максимальные возможности
5) Поправить верстку
Выбранный исполнитель
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