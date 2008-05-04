Добавить новости в сайт по продаже программ 1с Предприятие.

http://www.1c-malina.ru/

Сайт типа интернет магазина.

внизу уже скрипт новостей добавлен, он мне подходит.

но я хочу что бы он был в колонке слева а там работать не хочет ;(

тоесть готовый скрипт в существующий сайт

выбирать буду только по сумме оплаты