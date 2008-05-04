Добавить новости в сайт по продаже программ 1с

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Завершен4 заявки180 просмотров

Добавить новости в сайт по продаже программ 1с Предприятие.

http://www.1c-malina.ru/

Сайт типа интернет магазина.

внизу уже скрипт новостей добавлен, он мне подходит.

но я хочу что бы он был в колонке слева а там работать не хочет ;(

тоесть готовый скрипт в существующий сайт

выбирать буду только по сумме оплаты

17 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

primarytech
Данил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Специалист. Адекватный. Приятное впечатление от сотрудничества.
Четко сформулировал задачу, быстро и в полном объеме оплатил работу. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

primarytech
Данил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад