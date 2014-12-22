Современная HTML-верстка высшего качества / Управление digital-проектами

=== УСЛУГА HTML-ВЕРСТКА: КОРОТКО ===

HTML5, CSS3, jQuery

W3C-валидно

Адаптивная (responsive), блочная, резиновая/фиксированная вёрстка

IE 9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+

Мобильные устройства

В срок, качественно, ответственно, строго по ТЗ и в соответствии с договором.

ФОРМА СВЯЗИ:

Оперативное общение: Skype (только чат, не общаюсь голосом) + мобильная связь

Планирование, организационные, финансовые вопросы: email (обязательно, без исключений) + ЛС Weblancer.

PSD:

Слои сгруппированны?

Подписаны?

Нет скрытых слоев, пустых?

Интерфейс по сетке? (про сетку тут 960.gs, psd сетки https://github.com/nathansmith/960-Grid-System/tree/master/templates/photoshop)

Перечисленные пункты — это максимальное соответствие современным ТТ (и их не сложно соблюдать, даже удобно) к дизайн-макетам для CSS-ориентированного дизайна. Отсутствие любого из перечисленных увеличивает трудозатраты и стоимость верстки, а для владельца сайта — затрат на поддержку.

Если у Вас «экзотический дизайн» или «нестандартный» — с удовольствием ознакомлюсь, но правила действуют одинаково для всех.

=== УСЛУГА HTML-ВЕРСТКА ПОДРОБНО ===

На данный момент специализируюсь на HTML-верстке.

Имею успешный опыт работы на руководящих должностях в сфере digital (технический директор, исполнительный директор), поэтому выстраиваю работу ориентируясь на конечные цели и долгосрочную перспективу, считаю что данный навык делает мое торговое предложение уникальным, а также сильным конкурентным преимуществом.

Верстку и конечный результат по каждому проекту считаю творческим процессом. Так как несмотря на использование framework и шаблонов для реализации типовых проектов, всегда можно найти возможность для дополнительной оптимизации или разработки сверхэффективного решения для конкретного случая.

Убежден в том, что HTML/CSS/JS код должен максимально соответствовать лучшим современным практикам и принятым W3C стандартам.

Обязательные требования, которые предъявляю к своей работе:

1) Код проходит валидацию

2) Кросс-браузерность (IE 7+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+)

3) Семантический код (элементы разметки подбираются на основе официальной спецификации)

4) Удобное оформление кода (отступы + комментарии в сложных местах)

5) Код оптимизирован для командной работы (по запросу - прилагается аннотация к проекту)

6) Компактная форма записи CSS (5 строк комбинируются в одну, нет избыточного дублирования)

Обязательные условия сотрудничества в каждом проекте:

0) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются, дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора).

1) Срочные заказы оплачиваются по двойному тарифу + заказчик все время на связи (мотивация у заказчика в случае сорванного deadline должна быть даже сильнее чем у исполнителя, в горящих проектах отсутствие оперативного контакта слишком сильно повышает вероятность сорвать проект и что важнее - демотивирует исполнителя).

2) Предоплата 50% или СБС (шаблон договора разрабатывает заказчик или я составляю договора за отдельную плату).

3) Имею безупречную репутацию на Weblancer, так как воспринимаю каждый проект, как равносторонний договор между заинтересованными сторонами, заказчик обязан соблюдать принятые обязательства также щепетильно, как исполнитель.

4) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.

5) Гарантия возврата денег (моя цель - сделать продукт высшего качества, если вы недовольны качеством работы, я возвращаю деньги, вы не используете мою работу)

ВАЖНО: Гарантия возврат денег - добровольный жест, стимулирующий меня к тому чтобы выкладываться на максимум в каждом проекте. Возврат не является поводом для отрицательного отзыва или отрицательной оценки (при условии соблюдения утвержденного ТЗ).

* Гарантия возврата не означает легкую наживу для недобросовестных заказчиков. Любая попытка использовать работу, за которую был сделан возврат, будет считаться мошенничеством и кражей интеллектуальной собственности и будет преследоваться по законодательству соответствующей страны или международному законодательству. Это принципиальная позиция к сознательному вредительству в ответ на предоставление эксклюзивных комфортных условий.

====УСЛУГА УПРАВЛЕНИЕ DIGITAL-ПРОЕКТАМИ ====

Я предоставляю услуги экстра-класса по управлению проектами в сфере digital. Управление проектами является моей основной специализацией, в которой я полностью себя реализовал, поэтому готов принимать участие только в проектах, которые будут мне интересны не меньше, чем заказчику.

==== ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ====

Я хорошо знаком со всеми подводными камнями в вашей работе, а также понимаю уровень профессионализма, который воспринимается вами как комфортный, если вы представляете одну из следующих категорий:

1) Вы - account-director в рекламном агентстве и вам требуется реализация интерактивных проектов на постоянной основе

(сжатые сроки, требуется срочная работа на выходных, требуется помощь в подготовке презентации для клиента, нужна гарантия качественного исполнения)

2) Вы - владелец Интернет-бизнеса

(бизнес требует оптимизации операционной деятельности, производительность вашей технической команды серьезно упала, ваш проект переживает кризис)

3) Вы - бизнес-ангел, инвестор, предприниматель

(вы ищете IT специалиста с пулом уникальных бизнес-идей или у вас есть своя идея для долгосрочного стартапа и вам нужен партнер, с четко регламентированной деятельностью и ответственностью, огромным успешным опытом и пониманием технических деталей. Партнер, имеющим свой проверенный пул подрядчиков, способный вести деловые переговоры на уровне топ-менеджмента)

==== КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОИХ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ====

Обязанности:

Управление пулом проектов (5-10 проектов)

Консультирование и аналитика по вопросам реализации Интернет-проектов для международных брендов (в том числе: MediaMarkt, Nissan, Sekisuihouse, KIA, МГИМО, Janssen, Indesit, Red Bull и т.д.)

Организация деятельности трудового коллектива (до 50 человек, в том числе: удаленные, офисные, смешанные команды, при необходимости синхронизация графика членов команды, работающих в разных часовых поясах )

Взаимодействие с руководителями других рекламных агентств на постоянной основе для достижения стратегических целей группы

Поиск и активация new business

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