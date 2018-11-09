Приватный проект для tuls

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Необходима выполнить доработку компонента Joomla

(изменения вывода информации, доработка шаблона)

 

Выполнить интеграцию существующей структуры в дополнительный шаблон Joomla (возможно, потребуется доработка в php коде)

JoomlaPHP
17 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад