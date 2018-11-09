Приватный проект для tuls

Нужно сделать онлайн калькулятор как сдесь http://www.llspb.ru/tseny/ можно копию его, чтоб без проблем можно было редактировать любую форму и добавлять, изменять расчеты само собой сделал бы сам, да лень) Сразу скажу скрипт смешной, ...