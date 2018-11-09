Необходимо это релизовать либо 1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите. либо 2) просто в виде отдельного скрипта. Для начала нужно ...
Приватный проект для tuls
Необходима выполнить доработку компонента Joomla
(изменения вывода информации, доработка шаблона)
Выполнить интеграцию существующей структуры в дополнительный шаблон Joomla (возможно, потребуется доработка в php коде)
Выбранный исполнитель
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