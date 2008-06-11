Задача: Разработка фронтэнда партнерской программы. Требования: ООП, опыт разработки с использованием одного из веб-фреймворков. Верстать ничего не придется. PHP5, ООП, Unix/Linux, SVN. Ориентировочный срок ...
Скрипт - автоматическая регистрация доменов
Необходимо это релизовать либо
1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга
bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите.
либо
2) просто в виде отдельного скрипта.
Для начала нужно это сделать для регистраторов Estdomains и Directi, все API у них на сайте.
Результат должен быть - регистрация домена юзером на сайте без участия админа и без перехода на сайт регистратора.
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