Скрипт - автоматическая регистрация доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок375 просмотров

Необходимо это релизовать либо

1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга

bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите.

либо

2) просто в виде отдельного скрипта.

Для начала нужно это сделать для регистраторов Estdomains и Directi, все API у них на сайте.

Результат должен быть - регистрация домена юзером на сайте без участия админа и без перехода на сайт регистратора.

17 лет назад
offreg
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фронтэнда партнерской программы

    Задача: Разработка фронтэнда партнерской программы. Требования: ООП, опыт разработки с использованием одного из веб-фреймворков. Верстать ничего не придется. PHP5, ООП, Unix/Linux, SVN. Ориентировочный срок ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Парсер статей

    $150

    Нужен парсер, который при помощи ввода урла выбранного вручную сайта скачает и оформит текстовую информацию в определенном виде, например в *.txt. Содержимое документа - это текст статьи, или же часть текста статьи (в случае, если ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать онлайн калькулятор

    Нужно сделать онлайн калькулятор как сдесь http://www.llspb.ru/tseny/ можно копию его, чтоб без проблем можно было редактировать любую форму и добавлять, изменять расчеты само собой сделал бы сам, да лень) Сразу скажу скрипт смешной, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить ссылку

    Есть Шоп-скрипт, после натягивания дизайна ссылка на подкатегорию стала вести не туда, куда надо и время у исполнителя куда-то испарилось. Необходимо это исправить и как плюс - убрать из цены эти копейки несчастные. От количества ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль биллинга

    Вы сможите написать интересную систему билинга и интегрировать в скрипт PG Dating Pro?Что бы выглядкло так: Я допустим хочу проголосовать за ваше фото,аудио или видео!Но форма голосования происходит по десятибальной шкале,Это 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1 WMZ через систему ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SMSобменник

    $500

    Готовность проекта и направление можете оценить: www.smsobmen.com Необходим исполнитель по _программированию_, способный довести проект до победного конца, грамотно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад