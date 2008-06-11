Скрипт - автоматическая регистрация доменов

Необходимо это релизовать либо

1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга

bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите.

либо

2) просто в виде отдельного скрипта.

Для начала нужно это сделать для регистраторов Estdomains и Directi, все API у них на сайте.

Результат должен быть - регистрация домена юзером на сайте без участия админа и без перехода на сайт регистратора.