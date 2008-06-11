Небольшая доработка shop-script

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка106 просмотров

Работа с shop-script.

что надо сделать:

у нас не на все товары проставлена цена, т.к. их оч много и нет возможности..

я хочу чтобы подредакировали скрипт:

если цена товара = допустим 2 руб., то вместо цены показывается ссылка "узнать цену у менеджера" (и соответсвенно нельзя добавить этот товар в корзину).

если цена отлична от 2 руб., то показывается цена и возможность добавить в корзину (как обычно).

Обращаться, только тем, кто имеет опыт работы с шоп-скрипт

17 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$20
Очень оперативно и качественно!
Все супер

Заявки фрилансеров

trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка фронтэнда партнерской программы

    Задача: Разработка фронтэнда партнерской программы. Требования: ООП, опыт разработки с использованием одного из веб-фреймворков. Верстать ничего не придется. PHP5, ООП, Unix/Linux, SVN. Ориентировочный срок ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить ссылку

    Есть Шоп-скрипт, после натягивания дизайна ссылка на подкатегорию стала вести не туда, куда надо и время у исполнителя куда-то испарилось. Необходимо это исправить и как плюс - убрать из цены эти копейки несчастные. От количества ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль биллинга

    Вы сможите написать интересную систему билинга и интегрировать в скрипт PG Dating Pro?Что бы выглядкло так: Я допустим хочу проголосовать за ваше фото,аудио или видео!Но форма голосования происходит по десятибальной шкале,Это 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1 WMZ через систему ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SMSобменник

    $500

    Готовность проекта и направление можете оценить: www.smsobmen.com Необходим исполнитель по _программированию_, способный довести проект до победного конца, грамотно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать валидный WSDL файл

    $50

    Есть налаженная обработка SOAP запросов, но как оказалось, работает только на PHP. При подключении другими языками получаем разные ответы и отказы в работе. Необходимо подправить текущий WSDL файл чтобы он мог ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создание простых многополь-х онлайн игр

    Всем привет. Сайту на Php требуются простые многопользовательские онлайн игры, типа: Домино, Нарды, Шашки, Морской Бой, Дурак и тд. Колличество игроков: 2-4, плюс до 2-х наблюдателей ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать парсер Web-страниц

    $150

    Одним из главных требований к исполнителю является наличие начального или выше аттестата Webmoney. Это связано с тем, что исполнители с аттестатом ниже начального (т.е. с аттестатом псевдонима или формальным аттестатом) просто не смогут залогиниться на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Текстовые файлы в rss

    1. Нужен скрипт, который из текстовых файлов закаченных по ftp создаст rss с выдачей по кейворду. Т.е. Я закачиваю по фтп сотни разных текстовых файлов, а потом при обращении к скрипту за rss, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад