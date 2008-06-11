Небольшая доработка shop-script

Работа с shop-script.

что надо сделать:

у нас не на все товары проставлена цена, т.к. их оч много и нет возможности..

я хочу чтобы подредакировали скрипт:

если цена товара = допустим 2 руб., то вместо цены показывается ссылка "узнать цену у менеджера" (и соответсвенно нельзя добавить этот товар в корзину).

если цена отлична от 2 руб., то показывается цена и возможность добавить в корзину (как обычно).

Обращаться, только тем, кто имеет опыт работы с шоп-скрипт