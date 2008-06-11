Разработать валидный WSDL файл

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Есть налаженная обработка SOAP запросов, но как оказалось, работает только на PHP.

При подключении другими языками получаем разные ответы и отказы в работе. Необходимо подправить текущий WSDL файл чтобы он мог обрабатываться и другими системами.

Сами методы написаны на PHP, по этому хотелось бы, чтобы исполнитель имел опыт работы с SOAP на PHP.

PHP
17 лет назад
Neval
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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