Добрый день! Требуется разработка флеш ролика. Техзадание: 1. в приложении то, что должно быть в итоге 2. все картинки и их превьюшки управляются из внешнего файла, например xml, где пользователь задает пути и ...
Разработать валидный WSDL файл
Есть налаженная обработка SOAP запросов, но как оказалось, работает только на PHP.
При подключении другими языками получаем разные ответы и отказы в работе. Необходимо подправить текущий WSDL файл чтобы он мог обрабатываться и другими системами.
Сами методы написаны на PHP, по этому хотелось бы, чтобы исполнитель имел опыт работы с SOAP на PHP.
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