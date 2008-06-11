Разработать валидный WSDL файл

Есть налаженная обработка SOAP запросов, но как оказалось, работает только на PHP.

При подключении другими языками получаем разные ответы и отказы в работе. Необходимо подправить текущий WSDL файл чтобы он мог обрабатываться и другими системами.

Сами методы написаны на PHP, по этому хотелось бы, чтобы исполнитель имел опыт работы с SOAP на PHP.