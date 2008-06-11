Парсеры Ebay и Amazon API

У меня есть 4 парсера которые сохраняют данные ( Product Name, Product Description, Manufacturer, Product Features, Consumer Reviews) на сервер. Все сохраняется в одну БД.

МНЕ НУЖНО:

1) установить эти парсеры в скрипт так чтобы поиски совподали.

2) нужны ярлыки поиска как на www.shopping.com/xPP-digi..

слева: Price Range, Resolution, Brand, Print Size, Camera Type, etc

3) Нужно добавить Amazon.com and EbayAPI (Я дам свой логин на них) так чтобы http://www.keybargains.com/c/1091/Konica_Minolta.html

Выглядело как

http://www.shopping.com/xPC-DiMAGE_Z5

С EBAY и AMZON ценами

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