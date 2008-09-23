Скрипт интернет-магазина телефонов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен25 заявок400 просмотров

Нужен скрипт интернет-магазина сотовых телефонов с функцией сравнения

17 лет назад
shaida
Шайда 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$850
7 дней
Работу сделал качественно и в срок. Ответственный подход. Рекомендую!
С человеком приятно работать - чётко представляет себе, что хочет от исполнителя, не отказывается от предложений сделать несколько по иному и не переписывает тз в процессе работы. Одним словом - побольше бы таких людей =)

Заявки фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад