Есть: – социальная сеть на 1-с Битрикс надо: -разобраться в коде предыдущего программиста -доработать функционал -исправить ошибки требования: – опыт работы не менее 2-х ...
Скрипт интернет-магазина телефонов
Нужен скрипт интернет-магазина сотовых телефонов с функцией сравнения
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