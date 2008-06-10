Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...
Задание для верстальщика
Есть сайт http://www.besthard.ru, работает на Amiro CMS, нужно сделать следующее
1)
http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...
http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...
http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...
http://www.besthard.ru/katalog/page20120/fujitsu-s...
что бы эти страницы все были в корневой директории сайта, и что бы до них можно было желательно с главной добраться 1 переходом, максимум 2
2)нужно создать таблицу стилей css, потом как будет готов и размещен контент, нужно создать класс тега h1, h2, и т.д. что бы сделать этот шрифт не таким большим, и потом выделять им ключевые слова. Впихнуть в название страницы ключевые словосочетения ( я те их дам, словосочетание "компьютеры делл" впихни в название и описание главной)
Оплата по факту
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