Задание для верстальщика

Есть сайт http://www.besthard.ru, работает на Amiro CMS, нужно сделать следующее

1)

http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...

http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...

http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/...

http://www.besthard.ru/katalog/page20120/fujitsu-s...

что бы эти страницы все были в корневой директории сайта, и что бы до них можно было желательно с главной добраться 1 переходом, максимум 2

2)нужно создать таблицу стилей css, потом как будет готов и размещен контент, нужно создать класс тега h1, h2, и т.д. что бы сделать этот шрифт не таким большим, и потом выделять им ключевые слова. Впихнуть в название страницы ключевые словосочетения ( я те их дам, словосочетание "компьютеры делл" впихни в название и описание главной)

Оплата по факту