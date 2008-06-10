Проект для программиста и верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок285 просмотров

Есть долгосрочный проект в которые включается:

Верстка

Css HTML Javascript

Ajax

Php

Mysql

Опыт работы от 6 месяцев в данной сфере.

оплата по договоренности, постоянно есть работа. Наличие портфолио хотя бы минимального обязательно!

Icq 997544

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
seva
37 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров