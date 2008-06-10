Нужно найти и установить следующие скрипты на интернет магазин на базе оскоммерс Vam 1. Облако тегов 2. "ЧПУ" - чтоб ссылки были понятными (напр. advanced seo url) ...
Проект для программиста и верстальщика
Есть долгосрочный проект в которые включается:
Верстка
Css HTML Javascript
Ajax
Php
Mysql
Опыт работы от 6 месяцев в данной сфере.
оплата по договоренности, постоянно есть работа. Наличие портфолио хотя бы минимального обязательно!
Icq 997544
Заявки фрилансеров
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