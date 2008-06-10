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Доработать соц сеть на дельфине
Выполнит блок работ по совершенствованию соц сеть на дельфине (www.boonex.com )
Нужен веб-программист хорошего уровня.
Оплата Веб-мани в рублях. Платим по частям, по мере выполнения работы.
На письма типа: Пишите на Асю . Там разберемся. Не отвечаю.
Основные задания в приложении.
сайт sobornoedelo.ru
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