Скрипт авторегистрации в каталогах.

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Если кто-то уже писал подобный софт (аналог http://autoreg.ru/) прошу отписать в приват цену, основной функционал, в чем (язык) написан софт и какая СУБД испоьзуется.

Интересуют уже готовые решения, доработкой займусь сам.

Обязательно указывайте цену.

Жду ваших предложений.

17 лет назад
Exclusiv
Гость 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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