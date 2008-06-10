Модификация и разработка городского сайта

1. Требуется провести юзабилити-тестирование существующего раздела Каталог web-сайта, на основании которого выполнить проектирование дизайна, устранить логические ошибки, доработать функционал, выполнить кодирование и отладку.

2. Разработать раздел Энциклопедия. Раздел представляет собой web реализацию городской энциклопедии, исходные данные - в XML. Реализация должна быть осуществлена на основе существующих разделов - каталог и форум.

Платформа разработки Perl/5.8.8, front-end web-сервер nginx/0.4.13, back-end web-сервер Apache/1.3, mod_perl/1.29, сервер базы данных MySQL/5.0

Требования к исполнителю: ответственность, планирование работы, опыт подобной разработки, свободный доступ к сети Интернет.

Работа выполняется поэтапно, в конце каждого этапа обязателен завершающий документ. Визирование документов нашей стороной будет означать завершение этапа.

Подробные требования и техническое задание будут высланы кандидату.

Вся переписка и документооборот – по e-mail.

Разработка и отладка кода будет осуществляться удаленно на нашем тестовом сервере, либо локально в образе VMware.