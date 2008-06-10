Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации) Требования к исполнителю: 1 Опыт разработки на Python 2 Желателен опыт работы с RSS/Atom 3 Желателен ...
Модификация и разработка городского сайта
1. Требуется провести юзабилити-тестирование существующего раздела Каталог web-сайта, на основании которого выполнить проектирование дизайна, устранить логические ошибки, доработать функционал, выполнить кодирование и отладку.
2. Разработать раздел Энциклопедия. Раздел представляет собой web реализацию городской энциклопедии, исходные данные - в XML. Реализация должна быть осуществлена на основе существующих разделов - каталог и форум.
Платформа разработки Perl/5.8.8, front-end web-сервер nginx/0.4.13, back-end web-сервер Apache/1.3, mod_perl/1.29, сервер базы данных MySQL/5.0
Требования к исполнителю: ответственность, планирование работы, опыт подобной разработки, свободный доступ к сети Интернет.
Работа выполняется поэтапно, в конце каждого этапа обязателен завершающий документ. Визирование документов нашей стороной будет означать завершение этапа.
Подробные требования и техническое задание будут высланы кандидату.
Вся переписка и документооборот – по e-mail.
Разработка и отладка кода будет осуществляться удаленно на нашем тестовом сервере, либо локально в образе VMware.
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