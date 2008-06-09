Php-скрипт вывода ссылок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок249 просмотров

Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей:

1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... и слова в тегах , . Важно, чтобы паук был способен индексировать большие сайты. Желательно, чтобы индексация была поэтапной. Предусмотреть ограничения уровня вложенности ссылок.

2. Пользовательский. В окне вводятся урлы ссылок и тексты ссылок. Скрипт проверяет в каких страницах (из сохраненных в п. 1) есть слова из текстов ссылок и добавляет ссылки к этим страницам. Также должна быть возможность ручного добавления/удаления ссылки с конкретной страницы. Предусмотреть ограничение по количеству ссылок на 1 страницу. Если ссылки уже установлены на странице, то алгоритм авто-проставления ссылок не должен их трогать.

3. Код вывода ссылок. Код устанавливается на страницы сайта, по урлу страницы выбирает из базы ссылки и отображает их на странице.

Это не биржа ссылок, скрипт для собственных нужд. Все просто и примитивно...

Пожалуйста, указывайте цены/сроки.

MySQLPHP
17 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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