Flash чат + плеер для видео (программирование)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Необходимо разработать Flash чат и Flash плеер для показа видео(типа как на youtub).

В указанных продуктах будут использоваться достаточно новые технологии, поэтому мы прежде всего

ищем опытного Flash программиста, который в состоянии изучить материал и сделать задачу.

Все подробности обсудим индивидуально. От вас жду примеры работ по указанным тематикам и цены, например за 1 день работы.

P.S. - одна из задач - взять это http://vochat.com/index.ru.php и приделать Flash интерфейс.

17 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • NetCat (нужна помощь)

    * личном кабинете (юзеров) надо сделать возможность загрузки исходных файлов по фтп * потом в личном кабинете как принято - должна же быть какая то история заказов с этапами их выполнения

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт - отправка email

    $50

    Нужен скрипт по отправке email. Загружаю список email адресов в формате txt Загружаю папку - файлы с текстом в формате txt Файлов в папке может быть 100 - 1000 штук. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Запрограммить PHP движок с ипользованием smarty

    Требуется ответственный программист желательно из Украины, с опытом верстки html, программированием php, mysql, smarty. Движок представляет собой почти аналог pop-under.ru, пишите сроки и цену!

    HTMLMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать фильтр вывода через формы.

    Необходимо сделать страницу с выбором, как http://www.avtotravel.com/tabid/55/Default.aspx Есть подготовленная база(в приложении). Надо написать скрипт вывода, в соответствии с параметрами, на экран с заданным дизайном. Отличия при переписке после выбор кандидата. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Парсер картинок

    Задача - насыщение каталога товаров. Мы берем базу из 1с и загоняем её в базу интернет магазина. Необходим парсер картинок товаров с сайтов производителей. Т.е. надо к каждому объекту добавить соответствующую картинку. Как правило, артикул ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

    Требуется на "отзывы пользователей о товаре" прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей. Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/ вот собственно и все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт на php

    $100

    Нужен скрипт на php, который сможет заходит с логин/пасс на некоторые сайты, парсить/сохранять простую инфу по моему запросу, делать постинг сообщений по шаблонам, вести простую стату. Подробности в ПМ.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Серия Форекс информеров

    Необходим набор информеров биржевой тематики, подробный список в приложении Все данные забираются с сайта www.brocompany.ru Пишем сроки и сумму, просто возьмусь за проект неинтересно skype: wild_wolf_spb

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад