Flash чат + плеер для видео (программирование)

Необходимо разработать Flash чат и Flash плеер для показа видео(типа как на youtub).

В указанных продуктах будут использоваться достаточно новые технологии, поэтому мы прежде всего

ищем опытного Flash программиста, который в состоянии изучить материал и сделать задачу.

Все подробности обсудим индивидуально. От вас жду примеры работ по указанным тематикам и цены, например за 1 день работы.

P.S. - одна из задач - взять это http://vochat.com/index.ru.php и приделать Flash интерфейс.